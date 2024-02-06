В Украине планируется разработать новый механизм бронирования работников от мобилизации

В Украине планируется разработать новый механизм бронирования от мобилизации работников предприятий, подлежащих военному призыву.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Для нас важны все бизнесы: каждый фермер, каждый человек, даже дающий 10, 20, 30 рабочих мест. Каждая компания, юридическое лицо, физическое лицо сегодня очень важны", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в условиях войны необходимо максимально обезопасить работу бизнеса.

Зеленский отметил, что в скором времени планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Президент подчеркнул необходимость проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по этому вопросу.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", – заявил Зеленский.

Он добавил, что важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", - отметил президент.

Он подчеркнул, что такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

Бизнес призывает продумать возможность дополнительного бронирования работников

Европейская Бизнес Ассоциация (EБA) призвала Верховную Раду не принимать правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации без доработок из-за ряда противоречивых норм. Также бизнес-сообщество призвало продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников.

Так, по информации компаний-членов ЕБА, сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно.

"При этом экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса для надлежащего функционирования экономики в стране важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не принадлежат к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины", - подчеркнули в ЕБА.

Там добавили, что похожая идея об автоматическом бронировании не так давно озвучивалась представителями Правительства и преследовала цель введения автоматического бронирования работников.

"Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - убеждены в ЕБА.

В Украине хотят разрешить бронировать сотрудников всем предприятиям

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают разрешить всем предприятиям бронировать своих сотрудников за ежемесячный платеж.

По данным Forbes, депутаты предлагают ввести дополнительную оплату к военному сбору за каждого забронированного работника – к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Ожидается, что это может принести в бюджет от 18 млрд. до 155 млрд. грн. в год.

Но в Верховной Раде сомневаются, что в Украине будет принята легальная схема платного уклонения от мобилизации. Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это возмутит большую часть общества, которая будет вынуждена идти на фронт.