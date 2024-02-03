В Раде назвали сумму, необходимую для мобилизации 500 тыс. мужчин

Министерство обороны и Министерство финансов вместе с профильными комитетами Верховной Рады оценили, что расходы на мобилизацию еще 500 тысяч человек и обновление вооружений потянет из бюджета дополнительно более 700 миллиардов гривен.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, в подкасте Центра экономической стратегии.

По ее словам, для мобилизации такого количества лиц только на обучение, зарплаты и униформу необходимо выделить 322 миллиарда гривен, а на приобретение и обновление военной техники нужно дополнительно 400 миллиардов гривен.

То есть вместе речь идет сейчас о необходимости дополнительной потребности на 2024 год около 720 млрд грн.

Подласса добавляет, что это около 22,5% всех расходов в 2024 году и 41% расходов на оборону.

"На нужды обороны можно направлять только собственный ресурс. То есть средства международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии, и вот эти разговоры о том, где взять дополнительные деньги в бюджет как раз является следствием этой потребности, потому что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев – это очень нетривиальная задача", - рассказала она.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не видит необходимости мобилизовать полмиллиона людей.

"Я пока не вижу необходимости мобилизовать 500 000 тысяч человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, это деньги .И как бы кто ни относился, все эти финансы не происходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в настоящее время численность украинской армии 880 тысяч.

Напомним, военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Сила обороны до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Источник фото: ua.depositphotos.com