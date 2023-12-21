Украина планирует призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина в следующем году хочет призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.

Об этом он сказал в интервью Welt.

Умеров заявил, что украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах попросят явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

При этом министр дал понять, что в случае отказа могут быть применены санкции.

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", – сказал Умеров.

Он добавил, что справедливость важна, ведь, несмотря на запрет, многие украинские мужчины бежали за границу, чтобы избежать призыва.

Заметим, за сутки западную границу Украины пересекают около шести тысяч мужчин призывного возраста. Из них 150-200 человек выезжают с помощью системы "Путь" в качестве волонтеров.

Как сообщалось, пограничники ежедневно отказывают сотни украинцев в выезде из Украины. В таких случаях граждане преимущественно пытаются уехать из страны с фальшивыми документами. Кроме того, в среднем за сутки пограничники задерживают около 20 мужчин при попытке незаконного пересечения вне пунктов пропуска.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призвать до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания, как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".