Мобилизацию нужно не усиливать, а вернуть работавшие ранее рамки, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что давать оценку рекрутингу в армию рано, а мобилизацию нужно вернуть в те рамки, которые работали раньше.

Об этом пишет РБК-Украина.

"Рекрутинг оценивать немного рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше", - отметил Залужный.

Он подчеркнул, что тех ребят, которые воюют на переднем крае, кто-то должен заменять.

Главнокомандующий заметил, что иногда военные остаются один на один, а это совсем неправильно.

Также журналисты спросили Залужного, как увольнение областных военкомов повлияло на эффективность мобилизации.

"Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет сейчас", - отметил главнокомандующий.

Увольнение голов ТЦК

Из-за схем незаконного обогащения военкомов, что вызвало возмущение в обществе, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК.

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он дал приказ подготовить решение по увольнению всех областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

17 августа Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает увольнение всех руководителей областных военкоматов.

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 и с тех пор несколько раз продолжались. Пока они действуют до 14 февраля 2024-го .

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту «Рекрутинг» присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua. и платформа по поиску работы robota.ua .

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Мобилизация в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 и с тех пор несколько раз продолжались. Сейчас они действуют до 14 февраля 2024 года.

После вручения повестки граждане должны прийти в территориальный центр комплектования для проверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.