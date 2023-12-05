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В Раде предлагают рассылать повестки по электронной почте и обязать мужчин носить с собой военный билет
В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны наработан законопроект об изменениях в порядок мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, который, в частности, предусматривает введение отправки военнообязанным лицам повесток через электронную почту и заказным письмом.
Как рассказал изданию "РБК-Украина" депутат от "Слуги народа", представитель президента в парламенте и член указанного комитета Федор Вениславский, пока документ еще не зарегистрирован и дискуссии по нему между инициаторами продолжаются, хотя финальную версию могут зарегистрировать уже до конца недели. По информации нардепа, предусмотрены следующие изменения:
☑️ уточняется понятие особого периода как периода, наступающего с принятия решения о проведении мобилизации и до времени демобилизации и окончания военных действий;
☑️ прописывается обязанность для военнообязанных при введении военного положения явиться либо в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), либо в соответствующие воинские части (если речь о резервистах).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
☑️ прописываются общие правила мобилизации и обязанностей военных и военнообязанных, состоящих на учете во всех составляющих сектора безопасности и обороны: это касается и Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки, не входящих в состав Вооруженных сил Украины и где сейчас действует отдельный воинский учет;
☑️ уточняются основания для отсрочки от призыва во время мобилизации (так, если на содержании военнообязанного есть недееспособный или несовершеннолетний ребенок, супруг I или II группы инвалидности, недееспособный отец или мать, он имеет право на отсрочку только если отсутствуют лица, формально уполномоченные на обеспечение их ухода и попечительства);
☑️ предлагается обязать военнообязанных во время военного положения и всеобщей мобилизации, помимо документа, удостоверяющего личность, постоянно иметь при себе документ о пребывании на военном учете и предъявлять их представителям ТЦК - для минимизации риска конфликтов и необходимости привлекать полицию для вручения повестки;
☑️ прописывается возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом (то есть, уведомление о поступлении заказного письма будет поступать в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почты);
☑️ вводится возможность вручения повесток не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления и военные администрации (сейчас в законе о мобилизации предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике, по словам Вениславского, очень часто избегают этих обязанностей);
По поводу актуальности упомянутых электронных почтовых ящиков представитель "Слуги народа" заявил, что уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Также депутат сообщил, что этот законопроект вообще не будет касаться вопроса о возрасте призыва на службу по мобилизации.
Вениславский напомнил, что сейчас на службу по мобилизации могут призвать прошедших срочную военную службу, то есть имеющих военный опыт и подготовку. Те же, кто не проходил срочную службу и являются призывниками, могут быть призваны лишь с 27 лет. Однако, когда президент Владимир Зеленский подпишет уже принятый Радой закон, человека, не имеющего военной подготовки, можно будет мобилизовать уже с 25 лет.
В свою очередь, как отметил Вениславский, самым сложным обсуждаемым вопросом является вопрос демобилизации, и он в профильном комитете пока не согласован. В частности, есть точка зрения, что после 36 месяцев службы лицо может получить право на демобилизацию.
"Насколько мне известно, демобилизация во время полномасштабного вторжения в новейшей мировой истории ни в одной из стран не применялась. Но чтобы дать какие-то временные ориентиры для понимания военнослужащим, которые были мобилизованы в первые дни войны и уже более 20 месяцев находятся в составе ВСУ или других составляющих безопасности и обороны, перспектив, это, наверное, стоит сделать", - сказал он.
Кроме того, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, которым, в частности, конкретизируется, какую именно информацию могут распространять военнослужащие, чтобы она не была использована врагом против Украины.
Также, по словам Вениславского, в документе поднимается вопрос вещевого обеспечения военнослужащих и предусматриваются отпуска для них при рождении ребенка, не предусмотренные на сегодняшний день.
Кроме того, предлагается ввести отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев, и внести изменения в дисциплинарные уставы в вопросе обеспечения гендерного равенства.
Законопроект урегулирует и вопрос учета срока военной службы для начисления пенсии: если военный просто проходит службу в условиях военного положения, то месяц ее считается за два, если принимает участие именно в мероприятиях по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета – то за три, если принимает непосредственное участие в боевых действиях – то за четыре, а если находился в плену – то за пять.