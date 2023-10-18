В Раде отказались от идеи уголовного преследования уклонистов

Украинские власти отказались от озвученной ранее идеи уголовного преследования и экстрадиции из-за границы выехавших из Украины мужчин призывного возраста.

Об этом рассказал изданию BBC инициатор такой идеи, представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский.

Он отметил, что планировал зарегистрировать законопроект, согласно которому те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

В настоящее время Вениславский изменил свое мнение о наказании уклонистов, мотивируя это тем, что тогда мужчины передумают возвращаться в Украину.

"Я был искренне убежден, что это может быть. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение – мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - подчеркнул нардеп.

По его словам, наказание для уклоняющихся может иметь обратный эффект.

"После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект", - убежден Вениславский.

Он также скептически относится к возможности принудительного возвращения граждан через механизм международной правовой помощи.

"Офис генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-то принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово - нет таких оснований", - отметил нардеп, заметив, что экстрадиция - длительный процесс, который может растянуться на годы.

Напомним, ранее Вениславский зарегистрировал в парламенте законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, получающих высшее образование по меньшей мере во второй раз.

Также Вениславский предлагает ввести административную ответственность за неуважение к военным. Соответствующий законопроект №10014 он внес в Раду.