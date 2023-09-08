Представник Зеленського пропонує штрафувати за неповагу до військових та СБУ: які ще покарання передбачено

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу", представник президента в парламенті та колишній представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пропонує запровадити адміністративну відповідальність за неповагу до військових. Відповідний законопроект №10014 він вніс в Раду 6 вересня.

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Так, пропонується ввести в Кодекс про адміністративні правопорушення нову статтю 185-16, що передбачатиме покарання за неповагу до військовослужбовців, що проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до них, чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

Йдеться про представників Збройних сил України та інших військових формувань, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної спеціальної служби транспорту, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

За вказану неповагу пропонується або накладати штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень), або відправляти порушників на громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, або на виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або на суспільно-корисні роботи на строк від 240 до 360 днів, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як заявив автор у пояснювальній записці до проекту закон, українське суспільство, у тому числі державні інституції всіх рівнів і всі громадяни, мають шанобливо ставитися до своїх захисників і героїв, проявляти вдячність, повагу та опікуватися усіма їхніми життєвими проблемами.

"Абсолютно не сприймаються, на жаль, непоодинокі приклади бюрократичних перешкод, які доводиться проходити пораненим військовим в тилу, конфлікти у громадському транспорті, коли приватний перевізник відмовляється забезпечувати право учасника бойових дій на пільговий проїзд і примусово висаджує його з маршрутного таксі, інші факти умисної неповаги, образ наших захисників чи перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод", - написав він.

Нагадаємо також, що Веніславський днями запропонував скасувати відстрочку від служби для отримувачів другої вищої освіти від 30 років. Відповідний законопроект наразі вже зареєстровано у парламенті під №9672.

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