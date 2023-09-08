Представитель Зеленского предлагает штрафовать за неуважение к военным и СБУ: какие еще наказания предусмотрены

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", представитель президента в парламенте и бывший представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский предлагает ввести административную ответственность за неуважение к военным. Соответствующий законопроект №10014 он внес в Раду 6 сентября.

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Так, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 185-16, предусматривающую наказание за неуважение к военнослужащим, проявившееся в публично проявленной обиде, в оскорбительном приставании к ним или в препятствовании реализации ими своих прав и свобод.

Речь идет о представителях Вооруженных сил Украины и других военных формирований, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи и защиты информации, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

За указанное неуважение предлагается либо налагать штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен), либо отправлять нарушителей на общественные работы на срок от 50 до 60 часов, либо на исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, либо на общественно-полезные работы сроком от 240 до 360 дней, либо под административный арест сроком до 15 суток.

Как заявил автор в пояснительной записке к проекту закон, украинское общество, в том числе государственные институты всех уровней и все граждане, должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться обо всех их жизненных проблемах.

"Абсолютно не воспринимаются, к сожалению, единичные примеры бюрократических препятствий, которые приходится проходить раненым военным в тылу, конфликты в общественном транспорте, когда частный перевозчик отказывается обеспечивать право участника боевых действий на льготный проезд и принудительно высаживает его из маршрутного такси, другие факты умышленного неуважения, обид наших защитников или препятствование реализации ими своих прав и свобод", - написал он.

Напомним также, что Вениславский на днях предложил упразднить отсрочку от службы для получателей второго высшего образования возрастом от 30 лет. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте под №9672.

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