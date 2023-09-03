Представник Зеленського пропонує скасувати відстрочку від служби для отримувачів другої вищої освіти від 30 років

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу", представник президента у парламенті Федір Веніславський заявляє, що вже зареєстрував у парламенті законопроєкт, що передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають вищу освіту щонайменше вдруге. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"Це почало набувати загрозливих масштабів. Деякі ВНЗ почали спеціалізуватися на тому, що відкривали окремі спеціальності на контрактній формі навчання - 15-30 тисяч гривень на рік вартує курс навчання на денній формі", - пояснив причини ініціативи нардеп.

Відповідно, ті громадяни, які хотіли уникнути призову на військову службу, на даний момент на абсолютно законних підставах, зокрема маючи вже вищу освіту, вступали до якогось іншого за напрямком вишу, вказав він.

"Є статистика, суто цифри: станом на 2019 рік, за отриманою інформацією Міністерства освіти і науки, на 2020, 2021 рік студентів [віком] 25+ було біля 40 тисяч чоловік. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, таких студентів 25+ стало 106 тисяч", - повідомив представник президента.

За словами депутата, і в поточному році ця цифра також наближається до 100 тисяч, що означає, що приблизно 60 тисяч чоловіків, імовірно, вирішили скористатися зазначеною законною можливістю для уникнення призову за мобілізацією.

Веніславський додав, що й серед згаданих 60 тисяч студентів, за його інформацією, є такі, що, маючи вищу освіту, вступили на отримання нижчого освітнього рівня за іншою спеціальністю.

"Дійсно, я зареєстрував законопроєкт, запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є, відповідно до закону про освіту, скажімо так, послідовною - наприклад, спочатку отримала професійнотехнічну освіту, потім вищу, чи там передвищу, а потім вищу - яка вступила на другу, третю, четверту освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могла", - зазначив він.

За оцінкою нардепа, шанси на розгляд запропонованого ним документу є. При цьому він підкреслив, що законопроект має і гарантувати право на освіту й відстрочку від призову тих громадян, хто йде "послідовно" в цьому питанні.

Парламентарій уточнив, що це обмеження розповсюджуватиметься не лише на тих, хто почне навчання наступного навчального року, а й на тих, хто розпочав його у 2022-2023 роках, пославшись на те, що під час війни "допускається обмеження свобод прав людини й громадянина".

"Цінність нашої державності, суверенітету нашої держави і життя, здоров'я рідних і близьких, напевно, має більш вагоме значення, ніж намагання уникнути через такі лазівки призову", - висловився також Веніславський.

Коментуючи заяву голови парламентської фракції СН Давида Арахамії про можливість екстрадиції військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, Веніславський зазначив, що це можливо за умови, що такі особи стануть підозрюваними в кримінальних провадженнях в Україні.

"Такий механізм можливий. Коли людина купила довідку, вона вчинила вже злочин. Коли вона на підставі завідомо фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон – це ще один злочин. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", - сказав він.

Далі ж, за словами нардепа, все буде вже не так однозначно, а саме залежатиме від того, як правоохоронні органи відповідної країни розцінять відповідні запити від Офісу генерального прокурора України. При цьому законодавчо для цього, як вказав представник Зеленського, вже все готове і нових актів ухвалювати не потрібно.