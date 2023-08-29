Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації

Мобілізаційний план в Україні ще не виконано, тому на сьогодні немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності війська.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Укрінформ.

"Можу сказати, що той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою відповідно за поданням, він ще не виконаний. В хорошому сенсі це означає, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати мобілізацію зі збільшення чисельності. Тобто у нас є ще ресурс з точки зору правового плану. Що стосується виконання цього плану, у нас зараз завдяки та реакції громадськості, і активістів, і журналістів, і родичів серйозно взялися за Територіальні центри комплектування, колишні військкомати", - зазначив міністр.

Він зауважив, що Україна зазнає втрат, але вони "значно менші від втрат росіян", але є загиблі й поранені, тому поповнення втрат – це важлива історія.

"Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати - ні, такого немає", - підкреслив Резніков.

Він нагадав, що проблема ТЦК обговорювалась на засіданні РНБО, Ставці Верховного головнокомандувача, і зараз триває оновлення кадрового складу в згаданих центрах.

"У нас сьогодні йде серйозний проривний похід, і я думаю, на осінь ми вийдемо щодо цифровізації ТЦК. Обмін даними буде майже з усіма відомствами, які тримають реєстри. Це підписання спільних наказів з МЗС, з Мін'юстом, з МВС, ДПСУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом і т.д. для того, щоб люди менше ходили за якимись довідками, але й центри комплектування, щоб чітко розуміли, хто з мобілізаційного резерву є доступним, де він знаходиться, і відповідно вони могли це робити. Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання про збільшення цієї планки", - наголосив Резніков.

Він додав, що цифровізація всіх процесів в ТЦК значно спростить їх роботу та позбавить громадян необхідності стояти в чергах в різні інстанції.

"Найбільш складна робота – це паперову історію перекласти в цифру. В маленьких містах вже це майже завершено, тільки ось в Києві там великий об’єм, ну, і населення більше, вони продовжують, плюс обмін реєстрами. Ми очікуємо, що десь на жовтень відсотків на 90 ми вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації в центрах комплектації. Це перший напрямок. І другий напрямок – це серйозна реформа ВЛК. Багато нормативних актів ми змінили, скоро про це буде повідомлено президенту", - пообіцяв міністр.

Чи буде нова мобілізація для збільшення чисельності війська

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію. Водночас він зауважує, що спершу потрібно налагодити систему, зокрема, вирішити питання з військкомами.

Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, змін до процесу мобілізації очікувати не варто, але додатковий призов все ж таки можливий.

17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.