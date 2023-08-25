Данілов не виключає того, що може бути додатковий призов

Незважаючи на заклики військового командування до президента України щодо розгляду можливості збільшення кількості осіб, які можуть бути призвані на військову службу, змін до процесу мобілізації очікувати не варто, але додатковий призов все ж таки можливий.

Таку позицію висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю для "Українського Радіо".

За його словами, мобілізація ще почалася 24 лютого 2022 року. Тоді ж були прийняті всі відповідні рішення. З того часу в Україні мобілізація жодного дня не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності призову саме тих молодих чоловіків та жінок, які потрібні для виконання різних завдань.

Секретар РНБО додав, що вже відпрацьовано не перший етап мобілізації і все йде за планом. В той же час, він не відкидає можливість додаткового призову, проте цей процес відбудеться в межах вже затверджених норм, що стали діючими з 24 лютого 2022 року.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань", — каже він

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію.

Голова держави не розповів більше деталей про запит військових. Він також не вказав, чи приймав відповідні рішення щодо такого прохання і чи планує.