Військові просили Зеленського посилити мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію.

Про це він заявив у середу, 23 серпня, під час пресконференція за результатами Кримської платформи.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше поки що нічого не можу вам сказати", — відповів голова держави на запитання журналістки "Чи будуть служити всі?".

Голова держави не розповів більше деталей про запит військових. Він також не вказав, чи приймав відповідні рішення щодо такого прохання і чи планує.

Водночас він додав, що в цьому питанні важливо розуміти, хто і як проводить мобілізацію.

"Питання військкоматів діже важливе. Питання ВЛК дуже важливе. Потрібно пришвидши процеси, навести порядок, а потім вже почати розмову про те, щоб збільшувати (посилювати мобілізацію — Delo.ua), як, ким, чим?", — зауважив гарант.