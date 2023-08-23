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Військові просили Зеленського посилити мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від військового керівництва країни прохання посилити мобілізацію.
Про це він заявив у середу, 23 серпня, під час пресконференція за результатами Кримської платформи.
"Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше поки що нічого не можу вам сказати", — відповів голова держави на запитання журналістки "Чи будуть служити всі?".
Голова держави не розповів більше деталей про запит військових. Він також не вказав, чи приймав відповідні рішення щодо такого прохання і чи планує.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас він додав, що в цьому питанні важливо розуміти, хто і як проводить мобілізацію.
"Питання військкоматів діже важливе. Питання ВЛК дуже важливе. Потрібно пришвидши процеси, навести порядок, а потім вже почати розмову про те, щоб збільшувати (посилювати мобілізацію — Delo.ua), як, ким, чим?", — зауважив гарант.