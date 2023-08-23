Военные просили Зеленского усилить мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию.

Об этом он заявил в среду, 23 августа, во время пресс-конференции по результатам Крымской платформы.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", - ответил глава государства на вопрос журналистки "Будут ли служить все?".

Глава государства не рассказал больше деталей о запросе военных. Он также не указал, принимал ли соответствующие решения по такой просьбе и планирует ли.

В то же время он добавил, что в этом вопросе важно понимать, кто и как проводит мобилизацию.

"Вопрос военкоматов очень важен. Вопрос ВЛК очень важен. Нужно ускорив процессы, навести порядок, а потом уже начать разговор о том, чтобы увеличивать (усиливать мобилизацию — Delo.ua), как, кем, чем?", — отметил гарант.

Недавно Зеленский приказал уволить всех областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Дело в том, что во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности, во время проведения общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

Глава государства неоднократно говорил о необходимости привлечения к работе в военкоматах военных, которые потеряли способность продолжать воевать на фронте, но сохранили преданность соответствующим ценностям.