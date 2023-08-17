Военное положение и мобилизацию в Украине продолжили: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток – до 15 ноября 2023 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

17 августа глава государства вернул в Совет законопроекты №9532 и №9533 со своими подписями. ВРУ поддержала законопроекты 27 июля. В прошлый раз Рада принимала аналогичное решение в мае.

Война в Украине — мобилизация и военное положение

Военное положение и мобилизацию, как ожидается, продлят в Украине уже в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения .

До этого решение принимали на следующие сроки:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Первый раз ветви власти сработали оперативно: Рада поддержал законопроекты в первый же день великой войны. Тогда военное положение было введено на 30 дней, но впоследствии его решили продлевать сразу на три месяца.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время действия комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так было с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

Даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для уточнения данных. В то же время место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством.



В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.