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Военное положение и мобилизацию в Украине продолжили: Зеленский подписал законы

металлургия, метинвест "Метинвест" имеет производственные мощности не только в Украине, но и в Болгарии, Италии, Великобритании и США. Фото: пресс-служба компании Владимир Зеленский, президент Украины В Украине уже в восьмой раз продолжили военное положе
В Украине уже в восьмой раз продолжили военное положение с начала полномасштабного вторжения. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток – до 15 ноября 2023 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

17 августа глава государства вернул в Совет законопроекты №9532 и №9533 со своими подписями. ВРУ поддержала законопроекты 27 июля. В прошлый раз Рада принимала аналогичное решение в мае.

Война в Украине — мобилизация и военное положение

Военное положение и мобилизацию, как ожидается, продлят в Украине уже в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения.

До этого решение принимали на следующие сроки:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Первый раз ветви власти сработали оперативно: Рада поддержал законопроекты в первый же день великой войны. Тогда военное положение было введено на 30 дней, но впоследствии его решили продлевать сразу на три месяца.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время действия комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так было с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

Даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для уточнения данных. В то же время место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством.

В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

Автор:
Вита Молодан