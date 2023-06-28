Верховная Рада приняла законопроект о выплатах и отпусках для военных: что изменится

В среду, 28 июня, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом законопроект № 9342 относительно отпусков и доплат для военнослужащих.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ в целом поддержали 311 народных избранников.

Какие доплаты предусмотрены?

Согласно законопроекту военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров Украины.

Также доплаты срочникам оставили в размере 6000 грн/мес, а курсантам – 2350 грн/мес.

Отпуска для военных

На время военного положения устанавливаются следующие отпуска для военных: до 30 дней ежегодный и до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего.

Непрерывный отпуск на лечение может составлять не более 4 месяцев.

Участие в боевых действиях

Согласно документу, не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедшие курс базовой военной подготовки.

Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки составляет не менее одного месяца.

Что изменилось по сравнению с первым чтением:

для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров - два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения - дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ (предварительно должно быть 12 тысяч);

умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;

тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;

минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс грн по порядку КМУ;

ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;

непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев;

срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

Ранее сообщалось, что парламент одобрил данный законопроект в первом чтении 30 мая.

Отметим, с 1 февраля военным в тылу отменили доплаты в 30 тысяч гривен. В апреле эта доплата была возвращена Радой. Но правительство выступило против этого, сославшись на отсутствие денег в бюджете. После чего парламент подготовил новый законопроект.