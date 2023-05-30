Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкти про доплати та відпустки для військових

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада Україні підтримала у першому читанні проєкт закону №9342, яким пропонується збільшити відпустки і премії військовослужбовцям.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, сьогодні Рада прийняла за основу законопроєкту №9342, яким збільшуються грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим, а саме:

від 30 000 до 100 000 грн військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном;

6 000 грн строковикам;

6 000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій;

2350 грн курсантам.

Також законопроєктом військовим дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Остаточне ухвалення законопроєктів відбудеться у найближчі тижні, зауважив Гончаренко.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, подання правок скоротили до 7 днів, тому ухвалення очікувати в цілому можна протягом червня.

За словами Железняка, в законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, але важливі:

не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;

термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.

Зауважимо, законопроекті №9342 був внесений в Раду вчора, 29 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що у Раді створили робочу групу, яка мала напрацювати рішення щодо доплат військовим, яке буде задовольняти всі сторони, в тому числі ЗСУ. Ухвалений законопроєкт №8312, який передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових, за його словами, "нікого не влаштовує".