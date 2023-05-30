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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты о доплатах и отпусках для военных
Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона №9342, которым предлагается увеличить отпуска и премии военнослужащим.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, сегодня Рада приняла за основу законопроект №9342, которым увеличиваются денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным, а именно:
- от 30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином;
- 6 000 грн срочникам;
- 6 000 грн временно непригодным и получившим травму увечья во время боевых действий;
- 2350 грн курсантам.
Также законопроектом военным разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам, без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Окончательное принятие законопроектов состоится в ближайшие недели, заметил Гончаренко.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, подачу правок сократили до 7 дней, поэтому принятие ожидать в целом можно в течение июня.
По словам Железняка, в законопроекте есть нормы, не связанные с финансированием, но важные:
- не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки;
- срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу.
Заметим, законопроект №9342 был внесен в Раду вчера, 29 мая.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщал, что в Раде создали рабочую группу, которая должна была наработать решение по доплатам военным, которое будет удовлетворять все стороны, в том числе ВСУ. Принятый законопроект №8312, предусматривающий возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных, по его словам, "никого не устраивает".