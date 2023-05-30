Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты о доплатах и отпусках для военных

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона №9342, которым предлагается увеличить отпуска и премии военнослужащим.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, сегодня Рада приняла за основу законопроект №9342, которым увеличиваются денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным, а именно:

от 30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином;

6 000 грн срочникам;

6 000 грн временно непригодным и получившим травму увечья во время боевых действий;

2350 грн курсантам.

Также законопроектом военным разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам, без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Окончательное принятие законопроектов состоится в ближайшие недели, заметил Гончаренко.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, подачу правок сократили до 7 дней, поэтому принятие ожидать в целом можно в течение июня.

По словам Железняка, в законопроекте есть нормы, не связанные с финансированием, но важные:

не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки;

срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу.

Заметим, законопроект №9342 был внесен в Раду вчера, 29 мая.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщал, что в Раде создали рабочую группу, которая должна была наработать решение по доплатам военным, которое будет удовлетворять все стороны, в том числе ВСУ. Принятый законопроект №8312, предусматривающий возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных, по его словам, "никого не устраивает".