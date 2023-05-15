30 тис грн військовим: робоча група в Раді шукає "справедливе вирішення питання"

На рівні Верховної Ради створили робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо доплат військовим. Її члени мають знайти варіант, який буде задовольняти всі сторони, в тому числі ЗСУ.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.

Ухвалений законопроєкт №8312, який передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових, за словами Марченко, "нікого не влаштовує".

"Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає", — розповів Марченко.

Він не готовий говорити наразі, чи можливе повернення доплат військовим, адже раніше заявляв, що на це у держави немає грошей. В Мінфіні зазначають, що бюджет сектору оборони тільки зростає, однак відомство щоразу задає запитання. Зокрема, Марченка цікавить питання виплати доплат військовим, які вчинили дезертирство.

"Тут головне – політичні домовленості, щоб усі сторони були на одній стороні. Коли була зустріч із фракціями парламенту, я побачив, що переважно воля до цього є", - додав Марченко.

Нагадаємо, через брак коштів на доплати в МВФ також вважають, що повернення доплат може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.