30 тыс грн военным: рабочая группа в Раде ищет "справедливое решение вопроса"

На уровне Верховной Рады была создана рабочая группа, которая должна наработать решение о доплатах военным. Ее члены должны найти вариант, который будет удовлетворять все стороны, включая ВСУ.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.

Принятый законопроект №8312, предусматривающий возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных, по словам Марченко, "никого не устраивает".

"Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают", — рассказал Марченко.

Он не готов говорить сейчас, возможен ли возврат доплат военным, ведь ранее заявлял, что на это у государства нет денег. В Минфине отмечают, что бюджет сектора обороны только растет, однако ведомство каждый раз задает вопросы. В частности, Марченко интересует вопрос выплаты доплат военным, совершившим дезертирство.

"Здесь главное – политические договоренности, чтобы все стороны были на одной стороне. Когда была встреча с фракциями парламента, я увидел, что преимущественно воля к этому есть", – добавил Марченко.

Напомним, из-за нехватки средств на доплаты в МВФ также считают, что возврат доплат может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.