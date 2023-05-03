Возврат доплат военным в 30 тыс. грн невозможно профинансировать - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко считает, что возврат доплат военным в 30 тыс. грн невозможно профинансировать, для этого нужно увеличение налоговой нагрузки и военного сбора. Он считает эту инициативу популизмом.

Об этом Марченко сказал в интервью Forbes Business Breakfast.

Министр не считает возвращение выплат поддержкой армии и высказался за то, чтобы систему мотивации военным определяло военное руководство.

"Это должны определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы. Почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тысяч есть еще 50 тысяч. И такую выплату получат достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации внутри военного блока", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что с такой системой в Министерстве финансов согласны, и возмутился популизмом вокруг этого вопроса.

"Когда идет популизм таких масштабов, которые трудно сдержать... я не буду подбирать слова, говоря, что, возможно, мы подумаем и посчитаем. Невозможно это посчитать и невозможно это профинансировать! Это возможно сделать только в нише изменения в закон о бюджете, предусмотреть на год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4% и военный сбор в 3 раза. Других вариантов, как можно профинансировать, не существует", - сказал Марченко.

Он объяснил, что забирать на эти нужды средства у других категорий, например, из зарплат госслужащих, невозможно. Зарплаты госслужащих финансируются за счет международной помощи, а армию следует финансировать за счет налогов собственного бизнеса.

"Не забывайте, что у нас война… Надо иногда включать голову, а не просто брать и думать, что вот, 30 тыс. всем надо заплатить. Кому "всем" – никто не знает, кому недоплачено – тоже вопрос, и этот вопрос должно решать военное руководство", - подытожил он.

Напомним, Верховная Рада во время заседания 10 апреля поддержала 277 голосами "за" правку к законопроекту № 8312, которая предусматривает возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных. Вскоре выяснилось, что этих денег недостаточно. Вскоре выяснилось, что этих денег недостаточно .

Сейчас в Раде зарегистрированы законопроекты, цель которых состоит в увеличении выплат для военнослужащих за счет привлечения дополнительных средств в бюджет. Предлагается повысить на 10% акцизы на алкогольные напитки и за счет вырученных средств увеличить расходы на выплаты военнослужащим.