Повернення доплат військовим у 30 тис. грн неможливо профінансувати - Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що повернення доплат військовим у 30 тис. грн неможливо профінансувати, для цього треба збільшення податкового навантаження та військового збору. Він вважає цю ініціативу популізмом.

Про це Марченко сказав в інтерв’ю Forbes Business Breakfast.

Міністр не вважає повернення виплат підтримкою армії і висливився за те, щоб систему мотивації військовим визначало військове керівництво.

"Це має визначати Генштаб та Міноборони. І вони визначились, у них є відповідні накази. Чомусь ніхто не каже, що у нас, крім 30 та 100 тисяч, є ще 50 тисяч. І таку виплату отримають досить велика кількість військовослужбовців. У нас є інші системи мотивації всередині військового блоку", - сказав Марченко.

Він наголосив, що з такою системою в Міністерстві фінансів погоджуються, й обурився популізмом навкруги цього питання.

"Коли йде популізм таких масштабів, які важко стримати… я не буду підбирати слова, кажучи, що, можливо ми подумаємо і порахуємо. Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати! Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково 170 млрд грн, передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4% та військовий збір в 3 рази. Інших варіантів, як це можна профінансувати, не існує", - сказав Марченко.

Він пояснив, що забирати на ці потреби кошти в інших категорій, наприклад з зарплат держслужбовців, неможливо. Зарплати держслужбовців фінансуються за рахунок міжнародної допомоги, а армію треба фінансувати за рахунок податків власного бізнесу.

"Не забувайте, що у нас війна… Треба іноді включати голову, а не просто брати і думати, що от, 30 тис. всім треба заплатити. Кому «всім» - ніхто не знає, кому недоплачено - теж питання, і це питання повинно вирішувати військове керівництво", - підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 10 квітня підтримала 277 голосами “за” правку до законопроекту № 8312, яка передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових Незабаром з'ясувалося, що цих грошей недостатньо. Незабаром з'ясувалося, що цих грошей недостатньо.

Наразі в Раді зареєстровано законопроєкти, мета яких полягає у збільшенні виплат для військовослужбовців за рахунок залучення додаткових коштів у бюджет. Пропонується підвищити на 10% акцизи на алкогольні напої та за рахунок виручених коштів збільшити витрати на виплати військовослужбовцям.