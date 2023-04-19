В Генштабі закликали припинити дискусію довкола повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень

В Генеральному штабі Збройних сил України не задоволені наявністю публічної дискусії довкола "досить чутливого питання" доцільності рішення Верховної Ради повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Про це йдеться у його заяві.

"Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України дається нам дуже високою ціною - ціною життя та здоров’я наших захисників", - аргументують в Генштабі.

Там вказують, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці. Так, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч гривень виплачуються військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Якщо ж військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого усім військовим було підвищено мінімальний розмір грошового забезпечення до 20,1 тисячі гривень.

"Переконані, що у ЗСУ має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо, що 10 квітня Рада України правку до законопроекту №8312, який тоді приймався в другому читанні, що передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових.

Натомість нардеп з фракції "Голос", яка не дала жодного голосу за прийняття законопроекту в цілому, Володимир Цабаль подав до парламенту проект постанови про скасування рішення про прийняття цього закону, що унеможливило, таким чином, до розгляду цього проекту постанови набуття прийнятим законом чинності.

Нардеп мотивував це тим, що прийняття закону відбулося з порушенням вимог регламенту Ради, зокрема норми яка передбачає, що висновок головного комітету та інші супровідні документи до законопроекту, підготовленого до другого читання, надаються депутатам не пізніш як за десять днів до дня розгляду. За його словами, такі документи було роздано лише 7 квітня.

В свою чергу, інший депутат від "Голосу" Ярослав Железняк пояснював, що насправді причиною несхвалення такого рішення є відсутність відповідних коштів у держбюджеті. За його словами, на повернення виплат потрідно 152,4 мільярда гривень на рік, у той час як заявлене джерело цих виплат у вигляді економії від обмеження зарплат членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами складає всього 2,7-3 мільярда гривень на рік, тобто лише 2% від необхідної суми. Це ж визнав і голова профільного комітету парламенту Данило Гетманцев, що представляє пропрезидентську партію "Слуга народу".