В Генштабе призвали прекратить дискуссию о возвращении выплат военным в 30 тысяч гривен

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины недовольны наличием публичной дискуссии вокруг "достаточно чувствительного вопроса" о целесообразности решения Верховной Рады вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Об этом говорится в его заявлении.

"Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка. Каждый день обороны Украины дается нам очень высокой ценой – ценой жизни и здоровья наших защитников", - аргументируют в Генштабе.

Там указывают, что в настоящее время дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами. Так, 100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае.

30 тысяч гривен выплачиваются военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задач.

Если же военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Вместе с тем, с 1 февраля всем военным был повышен минимальный размер денежного довольствия до 20,1 тысячи гривен.

"Убеждены, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", – заявили в Генштабе.

Напомним, что 10 апреля Рада Украины приняла правку в законопроект №8312, который тогда принимался во втором чтении, предусматривающую возвращение выплат в 30 тысяч гривен для военных.

В то же время нардеп из фракции "Голос", которая не дала ни одного голоса за принятие законопроекта в целом, Владимир Цабаль подал в парламент проект постановления об отмене решения о принятии этого закона, что сделало невозможным, таким образом, вступление принятого закона в силу до рассмотрения этого проекта постановления.

Нардеп мотивировал это тем, что принятие закона произошло с нарушением требований регламента Рады, в том числе нормы, предусматривающей, что заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, предоставляются депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения. По его словам, такие документы были розданы только 7 апреля.

В свою очередь другой депутат от "Голоса" Ярослав Железняк объяснял, что на самом деле причиной неодобрения такого решения является отсутствие соответствующих средств в госбюджете. По его словам, на возврат выплат нужно 152,4 миллиарда гривен в год, в то время как заявленный источник этих выплат в виде экономии от ограничения зарплат членов наблюдательных советов госпредприятий 10 минимальными зарплатами составляет всего 2,7-3 миллиарда гривен в год, то есть всего 2% от необходимой суммы. Это же признал и глава профильного комитета парламента Даниил Гетманцев, представляющий пропрезидентскую партию "Слуга народа".