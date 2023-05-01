Негативно повлияет на экономику. В МВФ прокомментировали законопроект о возвращении доплат военным

Принятый Верховной Радой законопроект №8312, которые предусматривает возврат доплат в 30 тыс. грн для военных, может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, документ не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов, которые эквивалентны более 4 млрд долларов.

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - сказал Степанян.

Представитель МВФ отметил, что займы для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Он добавил, что потребности в финансировании бюджета во время войны большие и нестабильные, но в рамках выполнения программы расширенного финансирования (EFF) Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики.

"В этом контексте власти обязались возобновить и усилить действие Статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов", - высказался Степанян.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", возобновление 52-й статьи является одним из 19 структурных маяков программы расширенного финансирования из МВФ. И его нужно выполнить до конца мая.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада поддержала правку к законопроекту №8312, предусматривающую возврат доплат военным в 30 тыс. гривен. Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что это сделали за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных зарплат – те будут получать в десятки раз меньше.

Однако глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев отмечал, что поправка предусматривает расходы бюджета на 154 млрд грн, тогда как компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим начислены всего на 2,5 млрд гривен. Поэтому фактически надбавки вернут только если найдут источник средств.

В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления, которым предлагает отменить возврат доплат. Пока постановление не будет рассмотрено в зале парламента, спикер Рады не имеет права подписать законопроект.