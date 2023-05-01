Разблокировка доплат военным: петиция к Зеленскому набрала необходимое количество голосов

От президента Украины Владимира Зеленского требуют созвать внеочередное заседание Верховной Рады для разблокировки решения о возврате 30 тыс. грн доплат военным. Соответствующая петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В тексте указывается, что спикер парламента Руслан Стефанчук пока не может подписать законопроект №8312, в котором предусмотрены эти доплаты. Это связано с тем, что сначала Рада должна рассмотреть постановление, которое фактически заблокировало принятое парламентом решение о возврате выплат.

Автором петиции стал нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада поддержала правку к законопроекту №8312, предусматривающую возврат доплат военным в 30 тыс. гривен. Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что это сделали за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных зарплат – те будут получать в десятки раз меньше.

Однако глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев отмечал, что поправка предусматривает расходы бюджета на 154 млрд грн, тогда как компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим начислены всего на 2,5 млрд гривен. Поэтому фактически надбавки вернут, только если найдут источник средств.

В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления, которым предлагает отменить возврат доплат.