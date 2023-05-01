Розблокування доплат військовим: петиція до Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Від президента України Володимира Зеленського вимагають скликати позачергове засідання Верховної Ради для розблокування рішення про повернення 30 тис. грн доплат військовим. Відповідна петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

У тексті вказується, що спікер парламенту Руслан Стефанчук наразі не може підписати законопроєкт №8312, в якому передбачені ці доплати. Це повʼязано з тим, що спершу Рада повинна розглянути постанову, яка фактично заблокувала ухвалене парламентом рішення про повернення виплат.

Автором петиції став нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення доплат військовим у 30 тис. гривень. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що це зробили за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – ті отримуватимуть в десятки разів менше.

Однак голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев зауважував, що поправка передбачає видатки бюджету на 154 млрд грн, тоді як компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям нараховано лише на 2,5 млрд гривень. Тому фактично надбавки повернуть, лише якщо знайдуть джерело коштів.

Своєю чергою нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення доплат.