Возврат доплат военным в 30 тыс. грн подвесит отношения с МВФ, – глава НБУ

Правление Нацбанка считает, что принятая парламентом поправка о возобновлении доплат военнослужащим в тылу нарушает обязательство правительства Украины перед МВФ и другими международными партнерами. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга 27 апреля.

Дело в том, что если доплаты военным вернут, расходы госбюджета увеличатся, по меньшей мере, на 100 млрд грн, что усложняет позицию Украины как должника перед иностранными кредиторами.

"Конечно, решение об этих выплатах военным не дает положительных коннотаций в наших разговорах с международными партнерами. Реализация этого решения достаточно существенно подвесит в данном случае договоренности, взятые в рамках меморандума с МВФ", – сказал он.

Однако глава НБУ отметил, что соответствующий закон не подписан и сейчас происходит определенный юридический процесс, связанный с его принятием, который продлится несколько недель.

"Пока мы остаемся благосклонными именно к тому сценарию и тем договоренностям, которые были закреплены на уровне меморандума с МВФ", – резюмировал он.

Напомним, что этот закон спикер Верховной Рады пока не может подписать, поскольку народный депутат Владимир Цабаль (фракция "Голос") зарегистрировал в парламенте проект постановления, которым предлагает упразднить возврат ежемесячной доплаты для военных в размере 30 тыс. грн.

Верховная Рада поддержала 277 голосами "за" правку к законопроекту №8312 о возвращении выплат в 30 тыс. грн для военных 10 апреля.