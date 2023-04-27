Повернення доплат військовим у 30 тис. грн підважить стосунки з МВФ, – голова НБУ

Правління Нацбанку вважає, що ухвалена парламентом поправка про відновлення доплат військовослужбовцям у тилу порушує зобов’язання уряду України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами. Про це заявив очільник регулятора Андрій Пишний під час брифінгу 27 квітня.

Справа в тому, що якщо доплати військовим повернуть, витрати держбюджету збільшаться щонайменше на 100 млрд грн, що ускладнює позицію України як боржника перед іноземними кредиторами.

"Звісно, рішення про ці виплати військовим не надає позитивних конотацій у наших розмовах з міжнародними партнерами. Реалізація цього рішення достатньо суттєво підважить у даному випадку домовленості, взяті у рамках меморандуму з МВФ", – сказав він.

Однак, голова НБУ зауважив, що наразі відповідний закон не підписано і зараз відбувається певний юридичний процес, пов'язаний з його ухваленням, який триватиме кілька тижнів.

"Наразі ми залишаємося прихильними саме до того сценарію і тих домовленостей, які були закріплені на рівні меморандуму з МВФ", – резюмував він.

Нагадаємо, що цей закон спікер Верховної Ради поки не може підписати, оскільки народний депутат Володимир Цабаль (фракція "Голос") зареєстрував у парламенті проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення щомісячної доплати для військових в розмірі 30 тис. грн.

Верховна Рада ж підтримала 277 голосами "за" правку до законопроекту №8312 щодо повернення виплат у 30 тис. грн для військових 10 квітня.