Залужный, Резников и Малюк просят Верховную Раду отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным.

Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что в парламент поступило письмо от руководителей силового блока с просьбой отложить рассмотрение проекта постановления № 8312-П от 11.04.2023 "Об отмене решения Верховной Рады от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторых законов Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения.

Военные считают, что недавно проголосованная правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов.

Кроме того, ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

По мнению военного руководства, система оплаты труда должна быть справедлива и обеспечена бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге.

Они убеждены, что популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызвать разочарование.

Поэтому авторы письма предлагают разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное – с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны.

Также они предлагают собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета Министров, Генерального штаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, урегулирующий вопросы оплаты труда защитников.

"Разделяем такой подход и считаем, что вопрос военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение относительно чувствительного для общества вопрос оплаты труда наших защитников", - подчеркнул Арахамия.

Он также опубликовал письмо, которое подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что 31 января Министерство обороны сообщило о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен. Решения объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета. Тогда это вызвало негодование у общества. Активисты, волонтеры и другие граждане призвали вернуть доплаты.

Впоследствии Радаподдержала возврат доплат за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий. Вскоре выяснилось, что этих денег недостаточно. В частности, поэтому в МВФ полагают, что возврат доплат может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.