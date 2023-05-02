Залужний, Резніков та Малюк просять Верховну Раду відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим.

Про це повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Він зазначив, що до парламенту надійшов лист від керівників силового блоку з проханням відкласти розгляд проєкту постанови № 8312-П від 11.04.2023 "Про скасування рішення Верховної Ради від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану".

Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів.

Крім того, її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.

На думку військового керівництва, система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері.

Вони переконані, шо популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

Також вони пропонують зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників.

"Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників", - підкреслив Арахамія.

Він також опублікував лист, який підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету. Тоді це викликало обурення у суспільства. Активісти, волонтери та інші громадяни закликали повернути доплати.

Згодом Рада підтримала повернення доплат за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств. Незабаром з'ясувалося, що цих грошей недостатньо. Зокрема тому в МВФ вважають, що повернення доплат може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.