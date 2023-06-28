Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплати та відпустки для військових: що зміниться

У середу, 28 червня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект №9342 щодо відпусток і доплат для військовослужбовців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ в цілому підтримали 311 народних обранців.

Які доплати передбачено?

Згідно законопроєкту військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів України.

Також доплати строковикам лишили у розмірі 6000 грн/міс, а курсантам – 2350 грн/міс.

Відпустки для військових

На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.

Участь у бойових діях

Згідно документу, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки становить не менше одного місяця.

Що змінилося порівняно з першим читанням:

для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тисяч);

померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

мінімальний поріг доплати для інструкторів — 15 тис грн за порядком КМУ;

щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;

безперервна відпустка на лікування — не більше 4 місяців;

строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.

Раніше повідомлялося, що парламент схвалив даний законопроєкт у першому читанні 30 травня.

Зазначимо, з 1 лютого військовим у тилу скасували доплати у 30 тисяч гривень. У квітні цю доплату повернула Верховна Рада. Але уряд виступив проти цього, пославшись на відсутність грошей у бюджеті. Після цього парламент підготував новий законопроект.