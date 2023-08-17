Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

17 серпня голова держави повернув до Ради законопроєкти №9532 та №9533 зі своїми підписами. ВРУ підтримала законопроєкти 27 липня. Попереднього разу Рада ухвалювала аналогічне рішення у травні.

Війна в Україні — мобілізація та воєнний стан

Воєнний стан та мобілізацію продовжили в Україні вже в восьме з початку повномасштабного вторгнення .

До цього рішення приймали на такі терміни:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Першого разу гілки влади спрацювали оперативно:Рада підтримала законопроєкти в перший же день великої війни. Тоді воєнний стан запровадили на 30 днів, але згодом вирішили продовжувати відразу на три місяці.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України .

Мобілізація в Україні

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.