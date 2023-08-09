До 100 тис. грн для військових: уряд затвердив розмір щомісячних доплат захисникам

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це 9 серпня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.

Водночас для тих, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. гривень. А для людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях, – 100 тис. гривень.

Крім того, щомісячні доплати передбачені для строковиків і курсантів: по 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

Доплати військовим: хронологія рішень

Із 1 лютого в Україні було скасовано виплату додаткової грошової винагороди для деяких категорій військовослужбовців. Рішення, яке в уряді пояснювали оптимізацією видатків держбюджету, викликало значну критику в суспільстві.

У квітні Верховна Рада підтримала повернення доплат військовим у 30 тис. гривень. Однак у підсумку законопроєкт не пішов на підпис голові парламенту та, відповідно, президенту.

Як пояснював голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, ухвалений документ передбачав видатки бюджету на 154 млрд грн, тоді як компенсатори нараховано лише на 2,5 млрд гривень.

Пізніше 126 депутатів ВР подали інший законопроєкт, яким запропонували встановити щомісячну виплату додаткової винагороди військовим від 30 до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань під час війни. Визначення того, хто та скільки коштів отримуватиме, залишили за Кабміном.

Перший заступник голови фінкомітету Ярослав Железняк (не був серед авторів документа) розповідав, що реалізація ініціативи коштуватиме держбюджету орієнтовно до 10 млрд грн. Зокрема, до кінця 2023 року вона обійдеться в 1,9 млрд грн, але це без урахування доплат інструкторам.

Цей законопроєкт парламент підтримав у другому читанні в червні. Того ж місяця президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.