Арахамія анонсував обовʼязкове декларування для військових у тилу: це стосується і співробітників ТЦК

Після відновлення обовʼязкового декларування звіти повинні будуть подавати всі військові в тилу, а тих, хто на передовій, зобовʼяжуть робити це після повернення. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає пресслужба апарату Верховної Ради.

За його словами, наразі в Україні є близько 800 тис. держслужбовців, які повинні подавати електронні декларації. Серед них можна виділити дві групи: перші під приводом війни не хочуть повідомляти про свій майновий стан, а другі справді мають об’єктивні зауваження.

У законопроєкт про відновлення обов’язкового декларування до другого читання вносять зміни, які врахують відповідні особливості.

"Є важливі моменти щодо подачі декларацій військовими. Наприклад, співробітники ТЦК начебто військові, але представників військкоматів після одеського кейсу та скандалів у багатьох областях треба перевіряти. Фактично представники Територіальних центрів комплектування ховаються за широкими спинами військових, які перебувають на фронті, і не хочуть подавати декларації.

Тому ми намагаємося виписати норми так, щоби військові в тилу декларувалися всі без винятку, а ті, хто на передовій, зобов’язані будуть подати декларації після повернення. Думаю, це буде чесним компромісом", – висловився Арахамія.

Відновлення декларування: як рухається процес

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Наразі декларування відбувається на добровільній основі.

Відновлення обовʼязкової подачі декларацій є однією з вимог міжнародних партнерів України. 27 липня Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт в першому читанні – "за" проголосували 299 парламентарів.

Як тепер зазначив Арахамія, дедлайн ухвалення законопроєкту в другому читанні – 15 вересня.