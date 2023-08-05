Архамия анонсировал обязательное декларирование для военных в тылу: это касается и сотрудников ТЦК

После возобновления обязательного декларирования отчеты должны будут подавать все военные в тылу, а тех, кто на передовой, обяжут делать это после возвращения. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

По его словам, в настоящее время в Украине есть около 800 тыс. госслужащих, которые должны подавать электронные декларации. Среди них можно выделить две группы: первые под предлогом войны не хотят сообщать о своем имущественном положении, а вторые действительно имеют объективные замечания.

В законопроект о возобновлении обязательного декларирования ко второму чтению вносят изменения, учитывающие соответствующие особенности.

"Есть важные моменты подачи деклараций военными. Например, сотрудники ТЦК вроде бы военные, но представителей военкоматов после одесского кейса и скандалов во многих областях нужно проверять. Фактически представители Территориальных центров комплектования прячутся за широкими спинами находящихся на фронте военных и не хотят подавать декларации.

Поэтому мы стараемся выписать нормы так, чтобы военные в тылу декларировались все без исключения, а те, кто на передовой, обязаны будут подать декларации по возвращении. Думаю, это будет честным компромиссом", – высказался Арахамия.

Восстановление декларирования: как двигается процесс

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе.

Возобновление обязательной подачи деклараций является одним из требований международных партнеров Украины. 27 июля Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении – "за" проголосовали 299 парламентариев.

Как теперь отметил Арахамия, дедлайн касательно принятия законопроекта во втором чтении – 15 сентября.