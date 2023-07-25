Суд отправил под стражу бывшего одесского военкома Борисова с правом внесения залога в 150 млн грн

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"Бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в 150 млн грн", - говорится в сообщении.



Что известно о деле Борисова

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора 24 июля задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он пытался сбежать от следствия.

В то же время из-за схем незаконного обогащения Борисова, что вызвало возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК.

Глава государства Владимир Зеленский пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.