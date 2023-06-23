Зеленский поручил уволить одесского военкома Борисова и проверить всех остальных: в чем суть скандала

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить скандального руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом он сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский сообщил, что заслушал на заседании доклады всех командующих, а также главу Службы безопасности и глав МИД, Минобороны и Минстратегпрома. В частности, были рассмотрены вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпов роста производства в украинском ОПК.

"Очень важный пункт нашего обсуждения на Ставке – тоже справедливость. То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек несмотря на все оставался на своей должности. Поручил Главкому Залужному уволить этого человека с должности", - отметил президент.

В то же время Зеленский поручил срочно создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

Напомним, в мае Государственное бюро расследований открыло производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных. За вознаграждение чиновник давал указания подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о заработке, не соответствующем состоянию семьи чиновника.

По данным СМИ со ссылкой на бывшего нардепа Игоря Мосийчука, начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных. Это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн евро.

Также, по информации издания "Украинская правда", семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела несколько автомобилей на миллионы долларов.