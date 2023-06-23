Зеленський доручив звільнити одеського воєнкома Борисова та перевірити всіх інших: у чому суть скандалу

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити скандального керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це він повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Зеленський повідомив, що заслухав на засіданні доповіді усіх командувачів, а також очільника Служби безпеки та глав МЗС, Міноборони та Мінстратегпрому. Зокрема, розглянули питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпів зростання виробництва в українському ОПК.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - зазначив президент.

Водночас Зеленський доручив терміново створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Нагадаємо, у травні Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

За даними ЗМІ із посиланням на колишнього нардепа Ігоря Мосійчука начальник Одеського військкомату Євген Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових. Це дало йому змогу придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Також, за інформацією видання "Українська правда", родина Борисова під час повномасштабної війни придбала кілька автівок на мільйони доларів.