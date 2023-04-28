Воєнкомів будуть відправляти на фронт – Резніков

Міністр оборони заявив, що президент рекомендував відправляти воєнкомів на лінію фронту.

Про це Олексій Резніков сказав на пресконференції.

"Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - сказав Резніков.

Міністр додав, що в центрах комплектації "багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями".

Він уточнив, що, зокрема, проєкт “Оберіг”, якій розробляється за допомогою Міністерства цифрової трансформації, передбачає оцифрування всіх документів у центрах комплектації, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження.

"Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90 відсотків хлопців порушники закону", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков сказав, що план щодо мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ, ще не завершено. З його слів, не виконаний ще старий план, тому немає необхідності оголошувати нову мобілізацію.