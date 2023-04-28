"У глобальному сенсі ми готові". Резніков розповів, що потрібно для початку контрнаступу

В глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу. Для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Підготовка завершується, тому що окрім зброї й військової техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака", – висловився урядовець.

За його словами, йдеться про танки Leopard 2 та Challenger, а трохи пізніше приїдуть і Leopard 1. Також Україна очікує на танки Abrams, однак вони не встигнуть взяти участь у цьому контрнаступі.

"Окрім того, в нас велика кількість броньованих машин різного типу: і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90, там завершуються ще курси підготовчі", – сказав Резніков.

Чиновник пояснив, що сама техніка оголошена, підготовлена і частково доставлена. Однак є та, на якій завершуються навчальні програми: екіпажі разом із нею прибудуть, коли головком визначить необхідне місце.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням [...] Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо", – додав міністр.

Нагадаємо, останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Своєю чергою координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що з покращенням погодних умов може відбутися й наступ із боку російських окупантів. У звʼязку з цим Штати посилюють допомогу Україні.