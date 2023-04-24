В США очікують, що росіяни почнуть наступ на кількох напрямках

З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох напрямках. Тому Сполучені Штати посилюють допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для стримання противника та власного контрнаступу.

Про це розповів координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, - розповів Кірбі.

Він додав, що США розвивають потужності, які надають Україні, та наголосив що ЗСУ на сьогодні потребують бронетехніку, артилерію, засоби ППО та інше матеріально-технічне забезпечення.

За його словами, в польових умовах армії необхідно мати можливість вчасного отримання запчастин, їжі, води та палива, а також решти речей, необхідних для безперервної роботи.

Начальник ГУР Міноборони розповів, що 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. По плану вони мали вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.