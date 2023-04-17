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Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

Черговий наступ Росїї провалився - Буданов

ГУР, Буданов

31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного, розповів начальник ГУР Міноборони.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв’ю NV.UA.

"31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Це навіть не п’ята спроба, яка провалилася. Наступального стратегічного потенціалу в Росії станом на зараз немає й найближчим часом не буде. Росія перейшла до стратегічної оборони. Їхнє завдання – це утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо її звільнення", - сказав Буданов.

Він зазначив, що є два виключення – спроба захопити Бахмут та напівохоплення Авдіївки з північного боку. Але, за словами Буданова, "Бахмут вони майже захоплюють з червня 2022 року. Там ситуація складна, але Бахмут як стояв, так і стоїть". За іншими напрямками лінія стоїть в обороні.    

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що злив документів США вигідний насамперед Росії, але це ніяк не може зашкодити відносинам між Україною і США.

Автор:
Михайло Шилін