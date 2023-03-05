Буданов розповів, коли у Росії закінчаться "інструменти війни"

У Росії залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягти бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні, оскільки потім економіка країни-агресора не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни.

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Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю USA Today.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", - зазначив він.

За його словами, Україна і Росія зійдуться у "вирішальній битві цієї весни, і ця битва буде останньою перед закінченням війни".

Зазначимо, що в інтерв'ю BBC, яке вийшло ввечері 16 лютого, президент Володимир Зеленський зазначав, що наступ Росії, який передбачали аналітики, вже розпочався і відбувається з декількох напрямків. Також він заявляв, що Україна готується навесні довести, що саме вона має ініціативу у поточній війні з Росією і рухається до перемоги у ній.