Росія вже почала "весняний" наступ, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Російської Федерації вже розпочала наступ, який військові аналітики прогнозували на весну. Водночас ЗСУ продовжують протистояти атакам ворога.

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Про це голова держави повідомив в інтерв'ю BBC, яке опублікували 16 лютого.

"Росіяни вже атакують на кількох напрямках", - сказав він.

Він підкреслив, що Сили оборони України можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки ЗСУ не зможуть розпочати контрнаступ. Для цього Захід повинен збільшити поставки зброї, черговий раз наголосив президент.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський повернувся з Європи, де він виступив у Європарламенті, особисто закликавши надати Україні більше зброї. Перед цим він відвідував Великобританію, де, вочевидь мав більше успіхів в процесі переконання партнерів посилити військову допомогу Україні.

Під час свого виступу перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці голова держави ясно дав зрозуміти, що Україна чекає від британських колег винищувачі. Згодом прем'єр Британії доручив міністру оборони визначити, які літаки можна надати Україні.