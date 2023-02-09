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Зеленський — у Європарламенті: Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський 9 лютого виступив з промовою у Європарламенті. Голова держави подякував всім європейцям, які допомагають Україні та підкреслив, що Україна досягне успіх на своєму шляху до членства в ЄС.
Про це стало відомо під час трансляції промови президента, яку вів телеканал "Суспільне".
Він підкреслив, що більше обговорить особисто з кожним європейським лідером під час саміту. Зеленський звернув увагу, що ЄС успішно позбавляється від залежності від Росії і водночас надає військову допомогу Україні, яку блок ще ніколи нікому не надавав в таких масштабах.
Український лідер очікує, що незабаром ЄС надасть позитивну оцінку змінам, що відбуваються в Україні для членства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу — Євросоюзу, що перемагає", — сказав президент.
Наприкінці промови Зеленський запросив всіх європейських політиків, що присутні в Європарламенті, до України.
"Європа залишатиметься вільною, доки ми дбаємо про нашу Європу, доки ми дбаємо про європейський спосіб життя"— додав він.
Президента провели з трибуни оплесками, після чого в залі зазвучав Гім України.
За інформацією ЗМІ, Зеленський має чотири ключові запити до європейських політиків, які будуть присутні на саміті. Під час саміту він має намір зустрітися з якомога більшою кількістю своїх колег віч-на-віч. Його ціль — домовитися про поставки більшої кількості зброї для боротьби з російськими окупантами та швидко розпочати переговори про членство в ЄС.
Напередодні у Парижі український лідер вже закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки. Тим часмо прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вже доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.