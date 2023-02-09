Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюсселю

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон планують разом полетіти до Брюсселю, де приймуть участь у саміті ЄС. Український лідер має чотири ключові запити до європейських політиків, які будуть присутні на заході.

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Про це повідомили видання BFMTV та EurActiv.

Згідно з прес-релізом Єлисейського двору Зеленський та Макрон вилетять о 8:30 ранку за місцевим часом з авіабази Віллакубле. За інформацією ЗМІ, українського президента очікують як почесного гостя на саміті ЄС, де він має домовлятися із союзниками про передачу Києву бойових літаки "якнайшвидше", як він це вже зробив у середу, 8 лютого, в Лондоні.

Зеленський під час саміту має намір зустрітися з якомога більшою кількістю своїх колег віч-на-віч. Його ціль — домовитися про поставки більшої кількості зброї для боротьби з російськими окупантами та швидко розпочати переговори про членство в ЄС.

"Нам дуже потрібна зараз, як і вчора, далекобійна артилерія, всі види артилерійських боєприпасів... Щодо бойових танків рішення ухвалено кількома державами-членами, але в нас поки що немає танків — це потрібно прискорити", — розповів журналістам EurActiv український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, за підсумками другої за час війни міжнародної поїздки президента Володимира Зеленського — до Великобританії — Україна має отримати сильний, за оцінкою голови держави, пакет військової допомоги. Згодом британський прем’єр-міністр Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.

У Парижі український лідер закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки.