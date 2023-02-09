Зеленский и Макрон вместе полетят на саммит ЕС в Брюссель

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон планируют вместе полететь в Брюссель, где примут участие в саммите ЕС 9 февраля. Украинский лидер имеет четыре ключевых запроса к европейским политикам, которые будут присутствовать на мероприятии.

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Об этом сообщили издания BFMTV и EurActiv.

Согласно пресс-релизу Елисейского двора Зеленский и Макрон вылетят в 8:30 утра по местному времени с авиабазы Виллакубле. По информации СМИ, украинского президента ожидают как почетного гостя на саммите ЕС, где он должен договариваться с союзниками о передаче Киеву боевых самолетов "быстрее", как он это уже сделал в среду, 8 февраля, в Лондоне.

Зеленский во время саммита намерен встретиться с как можно большим количеством своих коллег с глазу на глаз. Его цель – договориться о поставках большего количества оружия для борьбы с российскими оккупантами и быстро начать переговоры о членстве в ЕС.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов... Что касается боевых танков, решение принято несколькими государствами-членами, но у нас пока нет танков — это нужно ускорить", — рассказал журналистам EurActiv украинский чиновник на условиях анонимности

Напомним, по итогам второй за время войны международной поездки президента Владимира Зеленского Украина должна получить сильный, по оценке главы государства, пакет военной помощи от Великобритании. Впоследствии британский премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.

В Париже украинский лидер призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты.