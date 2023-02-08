Впервые в истории: Зеленский встретился с британским королем Карлом ІІІ (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Великобританию встретился с королем Карлом ІІІ. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Там подчеркивают, что эта встреча стала первой аудиенцией президента Украины у британского монарха за всю историю украино-британских отношений.

Зеленский поздравил короля с недавним восхождением на престол и пожелал миру и процветанию британскому народу. Президент также выразил благодарность британцам и их правительству и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

"Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании", - прокомментировал встречу Зеленский в Telegram -канали.

Карл III и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Напомним, что до нынешнего короля на протяжении 70 лет британский трон занимала его мать Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Совет престолонаследия провозгласил Карла новым королем 10 сентября. Впрочем, церемония его коронации должна пройти только 6 мая 2023 года.

Отметим также, что на следующий день, 9 февраля, украинский лидер также может совершить свой первый визит с начала полномасштбаной войны в Брюссель, чтобы принять участие в саммите глав государств и правительств Европейского союза. Также стало известно, что после Лондона он может посетить Париж.