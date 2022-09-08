Умерла королева Великобритании Елизавета II

В Великобритании 8 сентября сентября умерла на 97-м году жизни королева Елизавета II. Об этом говорится в сообщении в Twitter королевской семьи.

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"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - сказано в нем. Сайт королевской семьи после этого был сделан временно недоступным, "пока вносятся соответствующие изменения".

Ранее в четверг Букингемский дворец заявил, что королева находится под медицинским наблюдением в своем любимом замке Балморал на севере Шотландии после того, как врачи "забеспокоились о ее здоровье". Сперва заявлялось, что она чувствует себя комфортно. Также была отменена традиционная церемония смены караула у королевского дворца, которая должна была состояться утром 9 сентября.

При этом сообщалось, что в шотландский замок съезжаются королевской семьи. В частности, туда отправился сын Елизаветы принц Чарльз со своей женой, герцогиней Корнуольской Камиллой. Его сестра, принцесса Анна уже находилась в Шотландии по делам и также поехала в Балморал. Всего у главы британской монархии четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.

На данный момент первым в порядке наследования британского престола является 73-летний старший сын Елизаветы Чарльз, принц Уэльский. За ним следует старший сын Чарльза - 40-летний Уильям, герцог Кембриджский.

Отметим, что Елизавета II стала самым долгоправящим (более 70 лет на троне) и старейшим монархом в британской истории, самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире, а также самым долгоправящим монархом в мировой истории, взошедшем на престол во взрослом возрасте.

Она взошла на престол в возрасте 26 лет 6 февраля 1952 года, после смерти своего отца - короля Георга VI, который правил с 1936 года.

Тогда же она стала главой Содружества наций - объединения государств суверенных государств, преимущественно бывших колоний и зависимых территорий Великобритании. На момент восхождения на престол Елизавета считалась королевой и главой государства в семи странах (кроме Великобритании, это были Канада, Австралиа, Новая Зеландия, Южная Африка, Пакистан и Цейлон).

К моменту смерти же она была королевой в 15 независимых странах Содружества - это Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы Острова, Тувалу и собственно Великобритания. Всего же Содружество наций включает в себя ныне 56 стран.

Напомним также, что 9 апреля 2021 года скончался на 100-м году жизни муж Елизаветы II принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, пробывший с ней в браке более 73 лет.

Отметим при этом, что лишь за два дня до смерти Елизаветы замок Балморал посетила Лиз Трасс, чтобы там, вопреки традиции, официально принять от королевы должность нового премьер-министра Великобритании.