На 100-м году жизни умер британский принц Филипп

Британский принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский и муж королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до 100-летнего юбилея. Об этом сообщается на Instaram-странице королевской семьи. Такое же объявление появилось и на ее сайте, содержание которого стало недоступным, "пока вносятся соответствующие изменения".

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату", — говорится в сообщении.

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Отметим, что 16 марта Филиппа выписали из больницы после того, как он провел там месяц, успешно перенеся в начале марта операцию после сердечного приступа.

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Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу и был крещен по православному обряду. Он был пятым ребеноком (и единственным сыном) принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. С рождения и до 1947 года носил титул принца Греческого и Датского.

После отречения Константина от престола в сентябре 1922 года семья принца Андрея была изгнана из Греции и поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили к родственникам в Лондон. В 1933—1935 годах он учился в школе в Германии, затем в Шотландии. В 1939—1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. После выпуска получил звание мичмана и прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну, окончив ее в звании старшего лейтенанта.

В период обучения в колледже Филипп познакомился со своими четвероюродными сестрами — принцессами Елизаветой и Маргарет, во время их визита в учебное заведение вместе с королем Георгом VI. В 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Бракосочетание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Перед заключением брака принял англизированную версию фамилии матери — Маунтбеттен — и перешел из греческого православия в англиканство, отказавшись от титулов "принц Греческий" и "принц Датский".

В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял. Титул принца, обычно даруемый прямым потомкам короля, все же был присвоен Филиппу в 1957 году. В целом с 1952 года Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности, став со временем покровителем около 800 организаций.

Напомним также, что 4 апреля в Италии умер канадский экономист Роберт Манделл, заложивший основу для создания единой европейской валюты.